Михаил Кержаков оценил выступление "Зенита" в Лиге чемпионов

Теги зенит санкт-петербургмихаил кержаков

Михаил Кержаков оценил выступление "Зенита" в Лиге чемпионов

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался по поводу выступления в Лиге Чемпионов.

"Да! Суперэмоции. Но, увы, так вышло, что мы попали в самый худший расклад. В итоге все впечатление смазано.

Зимой результат в Лиге чемпионов мы осмыслим и переживем это дело. А в чемпионате пока да, все неплохо.

Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Понятно, что начнется весна и очень захочется выиграть и чемпионат, и Кубок", - сказал Кержаков.

Напомним, "Зенит" занял последнее место в своей группе и закончил выступать в Лиге Чемпионов.

А еще: "Зенит" расстанется с тремя игроками летом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Лукаса Сантоса рассказал, что ЦСКА не будет выкупать трансфер футболиста

Агент Лукаса Сантоса рассказал, что ЦСКА не будет выкупать трансфер футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов