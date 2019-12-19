Михаил Кержаков оценил выступление "Зенита" в Лиге чемпионов

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков высказался по поводу выступления в Лиге Чемпионов.

"Да! Суперэмоции. Но, увы, так вышло, что мы попали в самый худший расклад. В итоге все впечатление смазано.

Зимой результат в Лиге чемпионов мы осмыслим и переживем это дело. А в чемпионате пока да, все неплохо.

Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Понятно, что начнется весна и очень захочется выиграть и чемпионат, и Кубок", - сказал Кержаков.

Напомним, "Зенит" занял последнее место в своей группе и закончил выступать в Лиге Чемпионов.

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