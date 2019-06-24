Уан-Биссака близок к переходу в "МЮ" за 62 миллиона евро
Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.
По сведениям издания, на этой неделе футболист пройдет медицинское обследование на базе манкунианцев. Если все будет в порядке, Уан-Биссака подпишет с "МЮ" пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 62 миллиона евро.
В минувшем сезоне 21-летний Уан-Биссака провел за "Кристал Пэлас" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16