Уан-Биссака близок к переходу в "МЮ" за 62 миллиона евро

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Уан-Биссака близок к переходу в "МЮ" за 62 миллиона евро
Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Уан-Биссака в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, на этой неделе футболист пройдет медицинское обследование на базе манкунианцев. Если все будет в порядке, Уан-Биссака подпишет с "МЮ" пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 62 миллиона евро.

В минувшем сезоне 21-летний Уан-Биссака провел за "Кристал Пэлас" 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.

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