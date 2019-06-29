Уан-Биссака перешёл в "Манчестер Юнайтед"

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Уан-Биссака перешёл в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаки.

Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. 21-летний футболист заключил с "красными дьяволами" контракт до 2024 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Уан-Биссака является воспитанником "Пэлас", за основную команду "орлов" выступал с февраля 2018 года, сыграл 46 матчей и сделал 4 ассиста.

По некоторым данным, перспективный фулбек будет зарабатывать в "МЮ" 4,6-5,2 миллиона евро за сезон.

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