Уан-Биссака прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

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Уан-Биссака прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" в шаге от покупки защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаки.

Как сообщает Sky Sports, 21-летний игрок уже прошел медобследование в клубе. Официально сделка будет закрыта 27 июня.

Предполагается, что "МЮ" заплатит за Уан-Биссаку 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету игрока четыре голевые передачи в 39 матчах.

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Комментарии

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