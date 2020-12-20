Уан-Биссака выбрал сборную, за которую планирует выступать

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Уан-Биссака выбрал сборную, за которую планирует выступатьЗащитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Уан-Биссака хочет выступать за сборную Англии.

По сообщению The Times, 23-летний игрок ответил отказом на предложение сборной ДР Конго. Представители федерации футбола африканцев хотели убедить футболиста  выступать за сборную своей страны. Уан-Биссака выходил на поле в футболке сборной ДР Конго в возрасте до 20 лет в 2015 году.

Однако защитник родился в Англии и получил право в 2018 году играть за сборные Англии U20 и U21.

В августе этого года главный тренер основной сборной Гарет Саутгейт приглашал Уан-Биссаку на матчи квалификации к Евро-2020 против сборных Косово и Болгарии. Но игрок не выходил на поле.

В сезоне 2020\2021 в АПЛ футболист провел 11 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

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