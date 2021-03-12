Уайлдер близок к уходу из "Шеффилд Юнайтед". Он вывел команду из третьего дивизиона в АПЛ

"Шеффилд Юнайтед", вероятнее всего, останется без главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, Крис Уайлдер хочет в ближайшее время покинуть пост наставника "клинков".

53-летний специалист возглавляет "Шеффилд Юнайтед" с мая 2016 года.За это время команда поднялась из Лиги 1 (третий по силе английский дивизион) в АПЛ.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги йоркширцы набрали 14 очков в 28 турах и занимают последнее место в турнирной таблице.

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