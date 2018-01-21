Убедительная реабилитация: "Реал" уничтожает "Депортиво"
Мадридский "Реал" в очередном, уже 20-м по счету, туре испанской Примеры принимал на домашней арене "Депортиво". Три матча подряд до этого не могли победить "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу", так что настрой у подопечных Зидана был на должном уровне. Стартовый состав королевского клуба удивил появлением в основе молодого Майораля, по краям от которого действовали Бэйл и Роналду.
С первых минут "Реал" принялся раскачивать оборону гостей, и вскоре упустили мадридцы несколько хороших возможностей открыть счет. Сначала Роналду после навеса с левого фланга пробил головой выше ворот Мартинеса, а затем Майораль не сумел переиграть голкипера гостей ударом с правой из пределов штрафной. "Сливочные" действовали очень хладнокровно, не давая "Депортиво" даже шансов на ответные действия, хотя и сами перестали создавать опасность у чужих ворот.
Гости, увидев пассивность "сливочных" в атаке, стали понемногу отодвигать игру от своих ворот и налаживать контратакующие действия. А в середине тайма первая же опасная вылазка к владением Наваса закончилась голом: Лукас Перес прорвался к чужой штрафной по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где никто не смог помешать Адриану закатить мяч в ворота – 0:1.
Следующие минут 7-8 "Реал" практически запер соперника в его штрафной и создал где-то 4-5 голевых моментов, однако сравнять счет "сливочным" все никак не удавалось. Помощь пришла из центра защиты: Начо и Марсело разыграли отличную комбинацию вблизи чужих владений, в концовке которой бразилец отпасовал в центр штрафной, а испанец положил круглого точно в дальний угол – 1:1.
А за несколько минут до перерыва мадридцы вышли вперед: Бэйл подобрал подачу Марсело на противоположном фланге, ушел влево от защитника и великолепно закрутил в дальний угол – 2:1.
С началом второй половины "Реал" продолжил доминировать – слишком уж часто в этом сезоне мадридцы упускали победу, ведя в счете в один мяч. И вcкоре Гарет Бэйл успокоил "Бернабеу": Кроос выполнил навес с углового, а валлиец ударом головой не оставил шансов Мартинесу – 3:1.
Очень уверенно выглядели мадридцы на всех участках поля, и за 20 минут до конца основного времени в ворота "Депортиво" залетел четвертый гол: Роналду подправил мяч пяткой Модричу на дугу штрафной, а хорват отличным обводящим ударом сделал счет 4:1. С трудом отбившись от двух опаснейших атак гостей, мадридцы вновь принялись раскачивать их оборону, и вновь не повезло Роналду, который не попал в створ из убойной позиции.
Ближе к концовке встречи Криштиану все же забил: Каземиро получил пас на правом фланге и выполнил заброс на дальнюю штангу, а португалец без сопротивления переправил мяч в сетку – 5:1. А затем и дубль оформил Роналду: Васкес с того же фланга исполнил навес в центр штрафной, который в падении замкнул Криштиану – 6:1. Получил при этом португалец сильное рассечение и, с окровавленным лицом, покинул он поле.
На этом "Реал" не остановился: в одной из последних атак Начо получил пас на левом углу вратарской, развернулся и пробил в дальний угол – 7:1. Более чем убедительная победа королевского клуба, наконец, реабилитировала их перед родными болельщиками.
"Реал" – "Депортиво" – 7:1
Голы: Адриан, 23 – 0:1, Начо, 32 – 1:1, Бэйл, 42 – 2:1, Бэйл, 58 – 3:1, Модрич, 68 – 4:1, Роналду, 78 – 5:1, Роналду, 84 – 6:1, Начо, 88 - 7:1
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич (Ковачич, 76), Бэйл (Васкес, 81), Роналду, Майораль (Бензема, 64).
"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Альдо Оне, Шер, Луизинью, Москера (Экспосито, 48), Гильерме, Борхес (Чолак, 53), Адриан, Перес, Андоне (Хиль, 89).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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