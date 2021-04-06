"Уберите это!" Форвард "Рубина" Деспотович рассказал, что ему не нравится в России

Фото: инстаграм Джордже Деспотовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович рассказал, что его неимоверно раздражают заезды команд в гостиницу перед матчами.

"Мне больше всего не нравится в России заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Все остальное мне нравится", — цитирует Деспотовича Sport24.

29-летний Деспотович выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 20 матчей, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее он выступал за "Оренбург".

Не пропустите: Мусаев может остаться в "Краснодаре", если не получит других предложений. | http://soccernews.ru