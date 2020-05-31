"Убили душу". Фанаты "Локомотива" отреагировали на прощальный пост клуба, посвященный Семину

Теги локомотив москваюрий семин

"Убили душу". Фанаты "Локомотива" отреагировали на прощальный пост клуба, посвященный Семину

Сегодня, 31 мая, "Локомотив" в твиттере посвятил прощальный пост главному тренеру Юрию Семину, который покинет команду в ближайшие часы.

Напомним, ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

Многие болельщики "Локомотива" в комментариях к публикации высказали свое мнение по поводу отставки Семина.

@gitarssss: Позор руководству.

@ArsenioArsenio: Клуб вторым идет, а выгоняют Легенду.
Стыдно

@motiv14: А вы его просто выкинули. Браво! Лицемерие 88 уровня.

@radio_dima: Позорники.

@i_kosogortsev: Не последний. Палыч еще вернется.

@stukkoles: Лицемеры!

@FatAlexeo: Вы такие жалкие, со своими дежурными фразами.

@Pavel_Korobin: А я вам говорю что Локомотив теперь для меня пустое место. Прощайте.

@TeSrus: Убили душу.

Чемпионат России возобновится 21 июня.

А еще: Дмитрий Хохлов рассказал о своем отношении к Юрию Семину| http://soccernews.ru
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