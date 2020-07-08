"Убивают в каждой игре". Тедеско эмоционально прокомментировал итог матча "Спартак" - "Локомотив"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско эмоционально высказался о ничейном результате матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).

"В который раз против "Спартака" принимаются неоднозначные решения. Промолчу про сам факт пенальти, но Умаров до этого сыграл чисто в мяч против Марио, а судья свистнул фол в пользу "Локо", что привело к пенальти.

Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждый матч. Не в первый раз против нас такое. Ситуация с Айртоном, Бакаевым — почему судьи не обратятся к VAR? А против нас VAR всегда используют. 8 желтых у Бакаева. Как это? Почему? Бакаев что, жесткий игрок? Сюрприз ли это перед матчем "Сочи"? Все время принимаются решения против нас. И это не в одном матче, а постоянно. Таких случаев очень много", — приводит слова Тедеско "Чемпионат".

Напомним, что в концовке первого тайма в ворота "Спартака" был назначен 11-метровый. Тедеско активно протестовал против данного решения арбитра и получил красную карточку.

После 27 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "красно-белые" проведут 11 июля на выезде с "Сочи".

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