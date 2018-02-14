Убийцы интриги: "Манчестер Сити" громит "Базель" в первом матче 1/8 финала
В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Швейцарии встретились "Базель" и "Манчестер Сити". Фаворит данной пары очевиден – это "горожане", и даже в гостевом поединке букмекеры не сомневались в победе подопечных Гвардиолы. Но и "Базель" также не стоило относить к явным аутсайдерам, тем более команда Викки уже разделывалась с другим манчестерским клубом на групповом этапе турнира.
Безусловно, единственным шансом швейцарцев сохранить интригу в противостоянии был приемлемый результат на домашней арене. Ну а главный фаворит Лиги Чемпионов, в лице "Манчестер Сити", просто обязан был подтверждать свои высокие амбиции и увозить 3 очка из Базеля.
Уже на первых минутах гости отметились неплохим моментом: после подачи с угла поля Гюндоган неплохо пробил головой, но Вацлик отвел угрозу от своих ворот. Манчестерцы пытались завладеть привычным территориальным преимуществом, но бешеный прессинг хозяев долгое время мешал им это сделать. У "Базеля" даже был неплохой момент, чтобы открыть счет, но выскочивший на свидание с Эдерсоном Оберлин пробил уж очень слабо и неуверенно.
"Горожане" перестали раздавать подарки и взялись за дело: на 14-й минуте заработали футболисты "Сити" корнер на левом фланге, Де Брюйне навесил на ближний угол вратарской, а Гюндоган головой отправил мяч в сетку – 0:1.
Не прошло и 5-ти минут, как манкунианцы удвоили свое преимущество: в одной из быстрых атак Стерлинг промчался по левому краю и забросил в центр штрафной, где после выноса защитников первым на мяче оказался Бернарду Силва – 0:2 после точного удара португальца.
В середине тайма продолжил манчестерское веселье Агуэро, получил аргентинец мяч вблизи чужой штрафной и мощно выстрелил в правый от себя угол – 0:3.
Футболисты "Базеля" уже и не бежали вперед, понимая, что так они сделаю себе только хуже. "Горожане" продолжали играть в свой футбол, упустили еще парочку неплохих моментов и ушли на перерыв с разгромным счетом в их пользу.
В начале второй половины футболисты хозяев пустились в атаку, был даже нелохой дальний удар Эльюнусси, который с трудом потащил Эдерсон, но вскоре "Сити" спокойно закатил очередной гол. Это Гюндоган получил пас от Агуэро перед штрафной соперника, ушел чуть вправо и отменно пробил в левый от Вацлика угол – 0:4.
После очередного пропущенного гола "Базель" не стушевался и продолжил стоять на своем. Игра приобрела бешеный темп: обе команды носились по полю, в открытую атакуя ворота друг друга. Складывалось впечатление, будто хозяева получили установку забыть о счете на табло и просто бежать вперед за своим голом.
К середине тайма усталость взяла свое, и зрители "Санкт-Якоб Парк" уже наблюдали привычную картину: "горожане" подолгу владели мячом, не давая швейцарцам и шансов на ответные действия. Илкай Гюндоган мог оформлять хет-трик за 15 минут до конца матча, но его выстрел в упор намертво словил голкипер хозяев Вацлик.
Силы покидали футболистов, но они все равно не останавливались, продолжая искать возможности для взятия ворот оппонента. Однако гол Гюндогана оказался последним в этом матче: "Манчестер Сити" заслуженно разгромил своих соперников и окончательно убил интригу в этом двухматчевом противостоянии.
"Базель" – "Манчестер Сити" – 0:4
Голы: Гюндоган, 14 – 0:1, Бернарду Силва, 18 – 0:2, Агуэро, 24 – 0:3, Гюндоган, 54 – 0:4
"Базель": Вацлик, Лакруа, Джака, Сухи, Ланг, Фрай, Диэ, Риверос, Эльюнусси (Буа, 86), Штокер (Айети, 71), Оберлен.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Давид Сильва, 63), Бернарду Силва, Стерлинг (Сане, 57), Агуэро (Данило, 85).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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