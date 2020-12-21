Убытки в 100 млн евро и создание Суперлиги: Флорентино Перес подвел "реальные" итоги 2020 года

Мадридский "Реал" подвел итоги 2020-го года на ежегодной генеральной ассамблеи при участии болельщиков клуба. На ней Флорентино Перес сделал заявление, которое точно не понравится УЕФА. Мы собрали выжимку из самых интересных тезисов!

Финансовый кризис. "Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь. Никто не мог предвидеть похожий сценарий еще несколько лет назад. Конечно, футбол также претерпел страшный удар. 8 марта мы провели последний поединок со зрителями на "Бернабеу". Клубам приходится существовать в условиях жестких ограничений. Впрочем, сосиос помогают Мадриду сохранять стабильность. Мы крепко стоим на ногах благодаря удивительной сплоченности всех членов клуба. Да, нам пришлось затянуть пояса, чтобы гарантировать финансовую платежеспособность. Пришло время жесткой экономии и солидарности. Мы договорились с игроками первой команды по временному снижению зарплат – это решение было продиктовано суровой реальностью. Мадрид страдает не меньше других ".

Счета. "По итогам 2020 доходы клуба снизились на 107 млн евро. Мы потеряли много денег. Чистый доход – какие-то 313 000. Бюджет на сезон 2020/21 составляет 617 млн евро, хотя два года назад речь шла о 850 млн. Предполагаем, что болельщики не вернутся на трибуны до конца нынешней кампании – это новые убытки на 70 млн евро".

Реконструкция "Бернабеу". "Это будет самая красивая арена 21 века. Клуб оформил заем на 575 млн евро, которые нужно вернуть в течение 30 лет. По условиям длительного соглашения с банками первые три года – льготные, то есть мы начнем рассчитываться с кредиторами только после завершения всех работ. Мы заложили в бюджет еще 114 млн из собственных средств, но это не повлияет на финансовое положение структуры. Открытие обновленного "Бернабеу" состоится в 2022-м".

Спортивный проект и будущее Зизу. "Эта команда уже является частью нашей истории. Зидан выиграл 11 титулов. Прошлый аномальный сезон завершился триумфами в Ла Лиге и Суперкубке Испании. Мы продолжаем наслаждаться победным циклом, который позволил нам завоевать 19 трофеев за последние десять лет. Я полностью доверяю этому тренеру и игрокам. С нынешним составом, с таким сильным капитаном как Рамос можно решать самые высокие задачи. Голод к победам никуда не делся ".

Модель развития и воспитанники. "Мы воспитали немало победителей за последние 10-15 лет. Не стоит забывать, что Рамос приехал, когда ему было 19, Марсело, Варан и Вальверде – 18 Асенсио – 20... Мы тщательно придерживались нашей спортивной и экономической модели. Хосе Анхель Санчес (примечание – генеральный директор "Реала") выполнил прекрасную работу. 184 воспитанника Мадрида выступают сейчас в профессиональных лигах, 48 – в Ла Лиге, 86 – за рубежом. Наша академия успешно представляет клуб на международной арене. Она остается фундаментальной частью в развитии гигантской структуры".

Европейская Суперлига. "Футбол нуждается формул, которые сделают его более конкурентоспособным и увлекательным. "Реал Мадрид" принимал участие во всех нововведениях и защищал их в нашем спорте. Мы были единственным учредителем ФИФА в 1904-м году вместе с семью федерациями. В 1955 году L'Equipe и Мадрид пропагандировали создание Кубка Европейских Чемпионов, революционного турнира, который навсегда изменил историю футбола... Сейчас мы поддерживаем идею создания европейской Суперлиги. Нам нужны новые качественные изменения. Как любит говорить президент Инфантино, мы хотим защитить наших болельщиков, ведь с нынешним календарем они даже не понимают, в каком турнире выступает их команда. Многие игроки возвращаются в клубы с травмами. Футбольная реформа не может ждать дольше. Мы готовы взять на себя ответственность и бороться за перемены. Суперлига – это высшая конкурентоспособность и качество продукта".



Кратко напомним о том, что такое Суперлига! Суперлига – это совместный проект крупных европейских клубов, который не будет контролироваться УЕФА. Сейчас идет речь о неком закрытом турнире для 18-х богачей. Говорят, что инвесторы из Штатов готовы вложить в развитие соревнований более 2 млрд евро. Формат должен быть похожим на НХЛ или НБА – с регулярным чемпионатом и плей-офф. Идейными создателями Суперлиги называют "Реал", "Барсу", "Баварию", "Ювентус", МЮ, "Ливерпуль", ПСЖ и "Манчестер Сити". С появлением этих соревнований их доходы стремительно поползли бы вверх, а будущее меньших клубов оказалось бы под серьезной угрозой. Лига Чемпионов также рискует понести тотальные убытки и в итоги прийти к краху. ФИФА и УЕФА, как говорят, даже готовы наказывать санкциями игроков, которые будут участвовать в Суперлиге.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников