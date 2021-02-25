Убытки "Ювентуса" за первую половину сезона превысили 100 миллионов евро

Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте сообщила, что убытки клуба за первую половину сезона составили 113,7 миллионов евро.

Причиной столь крупного финансового провала стал кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. "Ювентус" уже около года вынужден играть без зрителей.

Зарплатная ведомость итальянского клуба превышает 220 миллионов евро, а самую большую зарплату получает португальский нападающий Криштиану Роналду - около 60 миллионов в год.

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