Участие Бернарду Силвы в матче с Чили находится под вопросом

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Участие Бернарду Силвы в матче с Чили находится под вопросом

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рискует пропустить полуфинальный матч Кубка Конфедераций против Чили.

22-летний футболист не принимал участия в последней тренировке национальной команды из-за травмы голеностопа.

"У нас есть ещё 24 часа, чтобы принять окончательное решение. Пока Бернарду восстанавливается. Посмотрим, будет ли он в состоянии. Всё выяснится только в день игры" - сказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Напомним, что матч Португалия - Чили состоится завтра в Казани в 21:00 по московскому времени.

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