Участие Клаудио Браво в матче с Австралией по-прежнему под вопросом

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци не исключает участие вратаря национальной команды Клаудио Браво в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций с Австралией.

"Браво получил медицинскую помощь и смог тренироваться два-три последних дня. Завтра мы решим, кто будет в воротах - сказал Пицци.

Напомним, что 34-летний Браво восстанавливается после травмы икроножной мышцы, которую он получил ещё в апреле.

Матч Чили - Австралия состоится завтра в 18:00 по московскому времени.

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