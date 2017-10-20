Участие Коке в матче с "Сельтой" под вопросом

Хавбек мадридского "Атлетико" Коке может не сыграть в матче девятого тура Примеры против "Сельты".

Как сообщает официальный сайт "матрасников", 25-летний футболист по-прежнему испытывает проблемы с бедром. Из-за этого повреждения он уже пропустил матч Лиги Чемпионов против "Карабаха".

Напомним, что матч "Сельта" - "Атлетико" состоится в воскресенье в 17:15 по московскому времени.

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