Участие Ловрена в игре с "Баварией" под вопросом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп еще не знает, сможет ли Деян Ловрен принять участие в игре с "Баварией".

"Ситуация с Ловреном пока не ясна. Необходимо ждать каждую минуту и предполагать - сможет он сыграть или нет" - заявил наставник клуба.

В нынешнем сезоне Ловрен провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

Поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет 19 февраля в 23:00 по московскому времени.

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