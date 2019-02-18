Участие Ловрена в игре с "Баварией" под вопросом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп еще не знает, сможет ли Деян Ловрен принять участие в игре с "Баварией".
"Ситуация с Ловреном пока не ясна. Необходимо ждать каждую минуту и предполагать - сможет он сыграть или нет" - заявил наставник клуба.
В нынешнем сезоне Ловрен провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.
Поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет 19 февраля в 23:00 по московскому времени.
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