Участие Лукаку в финале Кубка Англии всё ещё под вопросом

Участие нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в финальном матче Кубка Англии против "Челси" всё ещё под вопросом.

Как сообщает The Telegraph, бельгийский бомбардир возобновил тренировки спустя три недели, которые он пропустил из-за травмы голеностопа. Однако сыграет ли форвард с "синими", будет решаться непосредственно перед игрой.

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня в 19:15 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru