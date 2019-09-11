Участие Месси в матче с дортмундской "Боруссией" под вопросом

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Участие Месси в матче с дортмундской "Боруссией" под вопросом

Восстановление капитана "Барселоны" Лионеля Месси после травмы икроножной мышцы затягивается, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, аргентинец точно не сыграет с "Валенсией" в ближайшем матче Примеры. А ещё он может пропустить поединок первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что с "летучими мышами" каталонцы встретятся 14 сентября, а с "шмелями" - 17 сентября.

Месси травмировался в начале августа. Изначально ожидалось, что он вернётся в строй через несколько недель, однако уже находится в лазарете более месяца.

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