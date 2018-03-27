Участие Месси в матче с Испанией маловероятно



Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии, скорое всего, пропустит товарищеский матч против Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, у нападающего есть проблемы в области подколенного сухожилия. Врачи аргентинской сборной советуют наставнику команды Хорхе Сампаоли не рисковать здоровьем футболиста и дать ему возможность залечить травму.

Ранее из-за этого повреждения 30-летний Месси уже пропустил товарищеский матч против Италии (2:0).

Матч Испания – Аргентина пройдет сегодня, 27 октября в Мадриде и начнется в 22.30 по московскому времени.

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