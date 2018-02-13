Участие Попова в матче против "Спартака" обойдется "Рубину" в "кругленькую" сумму

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Участие Попова в матче против "Спартака" обойдется "Рубину" в "кругленькую" суммуПолузащитник казанского "Рубина" Ивелин Попов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", вряд ли сыграет против "красно-белых" в матче 23-го тура Премьер-Лиги, который намечен на 18-е марта.

Как информирует sport24.ru, если 30-летний хавбек все-таки появится на поле в игре с чемпионами страны, то клуб из столицы Татарстана будет вынужден выплатить "народной команде" 3 миллиона евро.

Напомним, аренда срок действия аренды Попова рассчитан до конца текущего сезона.

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