Участие Попова в матче против "Спартака" обойдется "Рубину" в "кругленькую" сумму
Полузащитник казанского "Рубина" Ивелин Попов, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", вряд ли сыграет против "красно-белых" в матче 23-го тура Премьер-Лиги, который намечен на 18-е марта.
Как информирует sport24.ru, если 30-летний хавбек все-таки появится на поле в игре с чемпионами страны, то клуб из столицы Татарстана будет вынужден выплатить "народной команде" 3 миллиона евро.
Напомним, аренда срок действия аренды Попова рассчитан до конца текущего сезона.
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