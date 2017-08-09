Участие Роналду в матче за Суперкубок УЕФА было вызвано требованием самого португальца

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду настоял на своем участии в игре против английского "Манчестер Юнайтед" за Суперкубок УЕФА.

Как информирует испанская пресса, изначально тренерский штаб королевского клуба и сам футболист договорились о том, что португальцу будет предоставлен более длительный отпуск, нежели другим игрокам команды, из-за его участия в Кубке Конфедераций, что также подразумевало пропуск бомбардиром первого матча в сезоне "сливочных". Однако перед самим поединком Роналду решительно настоял на том, чтобы он все-таки появился на поле.

Напомним, "Реал" готов отдать Ковачича в аренду. | soccernews.ru