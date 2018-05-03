Участие в Лиге Чемпионов принесло "Роме" огромную сумму

Стала известна прибыль "Ромы" от участия в Лиге Чемпионов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб заработал почти 100 миллионов евро. 81 миллион клуб получит за выход в полуфинал турнира, а еще 18 миллионов принесла выручка от продажи билетов.

Напомним, что в полуфинале "Рома" проиграла "Ливерпулю" по сумме двух встреч (6:7).

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