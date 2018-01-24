Участник Чемпионата Мира заинтересован в услугах Ван Гаала

Сборная Австралии заинтересована в услугах нидерландского тренера Луи Ван Гаала, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, 66-летний специалист, ныне являющийся свободным агентом, считается главным кандидатом на то, чтобы стать новым наставником "соккеруз". Его конкурентами называются Роберто Манчини ("Зенит") и Берт ван Марвейк (без клуба).

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка Лига Наций. | soccernews.ru