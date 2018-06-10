Участник ЧМ-2018 из Южной Америки прилетел в Россию

Очередным участником Чемпионата Мира-2018, прибывшим в России стала сборная Перу, сообщает официальный твиттер национальной сборной.

Перуанцы прилетели в Москву в воскресенье вечером.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Перу сыграет в одной группе с Данией, Францией и Австралией.

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