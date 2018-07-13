Участник ЧМ-2018 остался без главного тренера

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Участник ЧМ-2018 остался без главного тренераГлавный тренер сборной Туниса Набил Маалул прекратил сотрудничество с командой.

Как сообщает французская пресса, 55-летний специалист подал в отставку и возглавил клуб "Аль-Духайль" из Катара.

Специалист работал в Тунисе с апреля 2017 года. 

Напомним, сборная Туниса не вышла из группы на ЧМ-2018.

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