Участник ЧМ-2018 остался без главного тренера

Главный тренер сборной Туниса Набил Маалул прекратил сотрудничество с командой.

Как сообщает французская пресса, 55-летний специалист подал в отставку и возглавил клуб "Аль-Духайль" из Катара.

Специалист работал в Тунисе с апреля 2017 года.

Напомним, сборная Туниса не вышла из группы на ЧМ-2018.

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