Участник Кубка Азии уволил тренера по ходу турнира

Сборная Сирии решила расстаться с главным тренером Берндом Штанге, сообщает Reuters.

По информации источника, 70-летний немецкий специалист был уволен со своего поста в связи с неудачными результатами команды в Кубке Азии.

Напомним, что сирийцы сыграли вничью с Палестиной (0:0) и потерпели поражение от Иордании (0:2), что заметно ухудшило их шансы на выход в плей-офф.

В последнем туре группового этапа Сирия сыграет с Австралией. Матч состоится 15 января в 16:30 по московскому времени.

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