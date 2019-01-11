Участник Кубка Азии уволил тренера по ходу турнира
Сборная Сирии решила расстаться с главным тренером Берндом Штанге, сообщает Reuters.
По информации источника, 70-летний немецкий специалист был уволен со своего поста в связи с неудачными результатами команды в Кубке Азии.
Напомним, что сирийцы сыграли вничью с Палестиной (0:0) и потерпели поражение от Иордании (0:2), что заметно ухудшило их шансы на выход в плей-офф.
В последнем туре группового этапа Сирия сыграет с Австралией. Матч состоится 15 января в 16:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0