Участники ЧМ-2018 прибыли в расположение ЦСКА: опубликованы фото



Футболисты ЦСКА - вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Александр Головин вернулись в расположение армейского клуба, сообщает официальный твиттер клуба.

Игроки получили несколько дополнительных дней отдыха из-за участия в матчах Чемпионата Мира-2018 в составе сборной России.

Футболисты уже приступили к подготовке к новому сезону.

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