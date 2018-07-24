Участники ЧМ-2018 прибыли в расположение "Спартака"

Российские футболисты "Спартака", участвовавшие в Чемпионате Мира-2018, вернулись в расположение клуба, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Сегодня к тренировкам с командой приступили защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Александр Самедов и Роман Зобнин.

Сборники вернулись в команду



Полузащитники Александр Самедов, Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов тренировались впервые после отпуска.



Дебютное занятие на спартаковской подмосковной базе провел новичок ⚪️ хавбек Александр Ташаев.



Смотрим видео#Спартак #Spartak pic.twitter.com/KcSPX319jT — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июля 2018 г.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 дошла до стадии четвертьфинала.

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