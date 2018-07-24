Участники ЧМ-2018 прибыли в расположение "Спартака"

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Участники ЧМ-2018 прибыли в расположение "Спартака"

Российские футболисты "Спартака", участвовавшие в Чемпионате Мира-2018, вернулись в расположение клуба, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Сегодня к тренировкам с командой приступили защитник Илья Кутепов, а также полузащитники Александр Самедов и Роман Зобнин.

Напомним, что сборная России на ЧМ-2018 дошла до стадии четвертьфинала.

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