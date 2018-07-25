Участники ЧМ-2018 вернулись в "Краснодар": видео

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Участники ЧМ-2018 вернулись в "Краснодар": видео

В расположение "Краснодара" прибыли полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов, которые участвовали в Чемпионате Мира-2018, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты присоединились к команде, которая на своей тренировочной базе начала заключительный этап подготовки к старту нового сезона.

"Краснодар" стартует в чемпионате России гостевым матчем "Рубином". Поединок состоится 29 июля в Казани.

Не пропустите: "Краснодар" представил форму на новый сезон. | http://soccernews.ru

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