Участники ЧМ-2018 вернулись в "Краснодар": видео

В расположение "Краснодара" прибыли полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов, которые участвовали в Чемпионате Мира-2018, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты присоединились к команде, которая на своей тренировочной базе начала заключительный этап подготовки к старту нового сезона.

"Краснодар" стартует в чемпионате России гостевым матчем "Рубином". Поединок состоится 29 июля в Казани.

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