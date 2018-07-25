Участники ЧМ-2018 вернулись в расположение "Краснодара"

"Краснодар" приступил к заключительному этапу подготовки к сезону на своей тренировочной базе.

23 июля в команду вернулись полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов, которые играли за свои сборные на ЧМ-2018.

"Они с головой окунулись в тренировочный процесс. Все трое, по их словам, чувствуют себя хорошо и надеются как можно быстрее вернуть себе оптимальные физические и игровые кондиции, которые они постарались не растерять за время краткосрочного отпуска", - говорится в сообщении пресс-службы "быков".

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