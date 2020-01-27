Участники Евро-2020 определились с базами на время чемпионата Европы
Стало известно, где будут базироваться участники чемпионата Европы 2020 года во время проведения турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.Из 24 участников финальной стадии Евро-2020 на данный момент известны 20, а оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей.
В данный момент известно 20 и 24 участников финального турнира. Остальные определятся по итогам стыковых матчей, которые состоятся в марте.
Австрия. База: Зеефельд, Австрия.
Англия. База: Бертон-апон-Трент, Англия.
Бельгия. База: Тюбиз, Бельгия.
Германия. База: Херцогенаурах, Германия.
Дания. База: Хельсингер, Дания.
Испания. База: Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Испания
Италия. База: Коверчано, Флоренция, Италия.
Нидерланды. База: Зейст, Нидерланды.
Польша. База: Портмарнок, графство Дублин, Ирландия.
Португалия. База: Будапешт, Венгрия.
Россия. База: Новогорск, Московская область, Россия.
Турция. База: Баку, Азербайджан.
Украина. База: Бухарест, Румыния.
Уэльс. База: Баку, Азербайджан.
Финляндия. База: Репино, Санкт-Петербург, Россия.
Франция. База: Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция.
Хорватия. База: Сент-Андрус, Шотландия.
Чехия. База: Керри, Эдинбург, Шотландия.
Швейцария. База: Рим, Италия.
Швеция. База: Мейнут, графство Килдэр, Ирландия.
Евро-2020 состоится в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1