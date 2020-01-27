Участники Евро-2020 определились с базами на время чемпионата Европы

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Участники Евро-2020 определились с базами на время чемпионата Европы

Стало известно, где будут базироваться участники чемпионата Европы 2020 года во время проведения турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.Из 24 участников финальной стадии Евро-2020 на данный момент известны 20, а оставшиеся будут определены в марте по итогам стыковых матчей.

В данный момент известно 20 и 24 участников финального турнира. Остальные определятся по итогам стыковых матчей, которые состоятся в марте.

Австрия. База: Зеефельд, Австрия.
Англия. База: Бертон-апон-Трент, Англия.
Бельгия. База: Тюбиз, Бельгия.
Германия. База: Херцогенаурах, Германия.
Дания. База: Хельсингер, Дания.
Испания. База: Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Испания
Италия. База: Коверчано, Флоренция, Италия.
Нидерланды. База: Зейст, Нидерланды.
Польша. База: Портмарнок, графство Дублин, Ирландия.
Португалия. База: Будапешт, Венгрия.
Россия. База: Новогорск, Московская область, Россия.
Турция. База: Баку, Азербайджан.
Украина. База: Бухарест, Румыния.
Уэльс. База: Баку, Азербайджан.
Финляндия. База: Репино, Санкт-Петербург, Россия.
Франция. База: Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция.
Хорватия. База: Сент-Андрус, Шотландия.
Чехия. База: Керри, Эдинбург, Шотландия.
Швейцария. База: Рим, Италия.
Швеция. База: Мейнут, графство Килдэр, Ирландия.

Евро-2020 состоится в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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