Участники полуфиналов Кубка Конфедераций ни разу не проиграли по ходу турнира

В полуфиналах Кубка Конфедераций-2017 Португалия встретится с Чили, а Германия сыграет против Мексики.

Стоит отметить, что впервые в истории турнира все участники полуфиналов ни разу не проиграли по ходу турнира.

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