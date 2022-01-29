Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января
Фото: сайт УЕФА
Представляем результаты матчей заключительного тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу.
Из основных событий стоит отметить разгромную победу Казахстана над Италией, а также великолепный камбэк Сербии, благодаря которому Украина пробилась в 1/4 финала турнира.
По итогам игр в плей-офф турнира вышли Португалия, Украина, Казахстан и Финляндия.
Группа А
Украина - Португалия 0:1
Гол: Зики, 37 - 0:1
Нидерланды - Сербия 2:3
Голы: Мартинус, 3 - 1:0, Ракич (аг), 23 - 2:0, Райчевич, 27 - 2:1, Рамич, 32 - 2:2, Стойшевски, 33 - 2:3
Турнирное положение: Португалия (9), Украина (3), Нидерланды (3), Сербия (3).
Группа В
Казахстан - Италия 4:1
Голы: Оразов, 6 - 1:0, Валиулин, 9 - 2:0, Николоди, 13 - 2:1, Оразов, 30 - 3:1, Жуниор, 38 - 4:1
Словения - Финляндия 1:2
Голы: Яркияйнен, 33 - 0:1, Саволайнен, 35 - 0:2, Хозьян, 38 - 1:2
Турнирное положение: Казахстан (7), Финляндия (4), Словения (2), Италия (2).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1