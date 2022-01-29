Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января

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Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 январяФото: сайт УЕФА

Представляем результаты матчей заключительного тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу.

Из основных событий стоит отметить разгромную победу Казахстана над Италией, а также великолепный камбэк Сербии, благодаря которому Украина пробилась в 1/4 финала турнира.

По итогам игр в плей-офф турнира вышли Португалия, Украина, Казахстан и Финляндия.

Группа А

Украина - Португалия 0:1
Гол: Зики, 37 - 0:1

Нидерланды - Сербия 2:3
Голы: Мартинус, 3 - 1:0, Ракич (аг), 23 - 2:0, Райчевич, 27 - 2:1, Рамич, 32 - 2:2, Стойшевски, 33 - 2:3

Турнирное положение: Португалия (9), Украина (3), Нидерланды (3), Сербия (3).


Группа В

Казахстан - Италия 4:1
Голы: Оразов, 6 - 1:0, Валиулин, 9 - 2:0, Николоди, 13 - 2:1, Оразов, 30 - 3:1, Жуниор, 38 - 4:1

Словения - Финляндия 1:2
Голы: Яркияйнен, 33 - 0:1, Саволайнен, 35 - 0:2, Хозьян, 38 - 1:2

Турнирное положение: Казахстан (7), Финляндия (4), Словения (2), Италия (2).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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