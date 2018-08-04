Удачный дебют: "Дерби Каунти" Лэмпарда дожал "Рединг"

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Удачный дебют: "Дерби Каунти" Лэмпарда дожал "Рединг"

В рамках первого тура Чемпионшипа "Дерби Каунти" в гостях вырвал победу над "Редингом". Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для главного тренера "баранов" Фрэнка Лэмпарда.

"Рединг" – "Дерби Каунти" - 1:2

Голы: Бедварссон, 52 - 1:0, Маунт, 60 - 1:1, Лоуренс, 90 - 1:2.

"Рединг": Манноне, Илори, Макшейн, Ричардс, Ядом, Мейлер (Бакуна, 85), Келли, Свифт (Болдок, 67), Барроу, Бедварссон (Мейте, 75), Алуко.

"Дерби Каунти": Карсон, Кио, Лоу, Уиздом, Дэвис, Маунт, Ледли (Джонсон, 69), Уилсон, Брайсон, Лоуренс (Пирс, 90), Ньюджент (Беннетт, 73).

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