Удачный дебют Хесе: гол испанца приносит "Сток Сити" победу над "Арсеналом"

В рамках второго тура английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" на выезде потерпел поражение от "Сток Сити". Единственный гол в этом матче забил новичок "гончаров" Хесе Родригес.

"Сток Сити" – "Арсенал" - 1:0

Гол: Хесе, 47 - 1:0.

"Сток Сити": Батленд, Зума, Шоукросс, Кэмерон, Диуф, Флетчер, Аллен, Питерс (Мартинс Инди, 89), Шакири (Берахино, 25), Хесе (Собхи, 71), Шупо-Мотинг.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Монреаль, Колашинац (Жиру, 66), Окслейд-Чемберлен, Рэмзи, Джака (Ивоби, 79), Бельерин, Озил, Уэлбек, Ляказетт (Уолкотт, 78).

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