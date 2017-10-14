Удачный дебют Хохлова: Московское "Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск"

В рамках 13-го тура чемпионата России московское "Динамо" дома взяло верх над "СКА-Хабаровск". Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для Дмитрия Хохлова в роли главного тренера "бело-голубых".

"Динамо" – "СКА-Хабаровск" - 2:0

Голы: Козлов, 18 - 1:0, Ташаев, 78 - 2:0.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Хольмен, Морозов (Цаллагов, 65), Темников, Ташаев, Зотов (Обольский, 69), Соснин, Сапета, Козлов, Бечирай (Тиам, 78).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский, Черевко (Савичев, 56), Дедечко, Димидко, Габулов (Христов, 61), Калинский (Барбаро, 73), Казанков, Маркович.

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