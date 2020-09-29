Удачный дебют Кумана, фантастическая игра Суареса в новом клубе и провал лидеров в Бундеслиге: главные итоги прошедшего уик-энда

Куман разгромно дебютировал в "Барселоне", оптимизм в будущее живет. Лишь в третьем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" впервые вышли на футбольное поле под руководством нового тренера. Дебют Рональда Кумана вышел из разряда "лучше не придумаешь" – убедительная победа над "Вильярреалом" и первые 3 очка в новом сезоне. "Желтая субмарина", которую возглавляет Унаи Эмери, без шансов была потоплена на "Камп Ноу" четырьмя торпедами "Барсы" еще до перерыва. Куман несколько видоизменил структуру игры "Барселоны", выбрав схему с так называемой "ложной девяткой". Эту роль исполнял Месси, а в стартовом составе нашлось место даже для Коутиньо, который оказался лишним в прошлом сезоне. Бразилец, как и вся команда, не разочаровал – отличный старт сезона для обновленной "Барселоны". Лионель Месси, который летом пытался устроить демарш, но в итоге все же остался в клубе, отметился голом в 17-м сезоне Примеры подряд. Аргентинец реализовал 11-метровый, но не он стал главным героем поединка. 17-летний Ансуи Фати вышел на авансцену! Эффектный дубль и заработанный пенальти за первые 35 минут игры снова сделали юного форварда главным героем дня в Испании. Правда, перфоменсу Фати активно поспособствовал Жорди Альба, который на пару со своим партнером просто разорвал правый фланг обороны "Вильярреала". После ухода Луиса Суареса молодой Фати будет получать гораздо больше игрового времени. По крайней мере, юная звезда "Барселоны" имеет все шансы стать полноценным лидером команды уже в ближайшем будущем. Рональд Куман с первого своего поединка продемонстрировал доверие перспективном форварду, а тот отблагодарил тренера. Все в руках Фати – вполне возможно, что именно сейчас мы получили роскошный шанс наблюдать за восхождением новой футбольной звезды. Так же, как 16 лет назад свой путь к славе начинал Лионель Месси. Похоже, "Барселоне" нужно задуматься над срочным подписанием нового контракте с Ансуи Фати, ведь действующее соглашение уроженца Гвинеи–Бисау рассчитана только до лета 2022 года. Конечно, клаусула на сумму 400 млн евро пока отпугивает потенциальных покупателей, но буквально через несколько месяцев ситуация может в корне измениться.

Разные победы "Реала" и "Атлетико". Мадридские гранды тоже получили по 3 очка. "Реал" в первом поединке сезона потерял очки с "Сосьедадом", поэтому уже не имел права на осечку в матче против "Бетиса". Подопечные Мануэля Пеллегрини (экс–руководителя "сливочных", к слову) дали достойный бой действующему чемпиону, однако фирменный гол Серхио Рамоса с пенальти все же принес "Мадриду" тяжелую выездную победу. 3:2 – команда Зидана впервые победила в новом сезоне Примеры, а 34-летний капитан продолжает свои бомбардирские подвиги, которые начал еще в прошлом сезоне. Пробить пенальти паненкой на 82-й минуте при ничейном счете – надо иметь железные нервы.

А вот "Атлетико" камня на камне не оставил от Гранады, разбив соперника с теннисным счетом 6:1. Главным героем стартового для "матрасников" поединка чемпионата стал новичок Луис Суарес. Экс–бомбардир "Барселоны" доказал, что списывать его откровенно рано – 33-летний уругваец появился на 70-й минуте, однако успел отличиться сразу двумя голами и результативным пасом. "Иногда в футболе нужны перемены", – заявил Суарес после своего большого дебюта. Что ж, в его лице "Атлетико" получил настоящую голевую машину. Первые матчи грандов дарят небезосновательны надежды на яркую чемпионскую борьбу – потенциал большой тройки позволяет ожидать роскошного сезона в Примере.

"Манчестер Юнайтед" наVARил победу, "Лестер" унизил Гвардиолу, феерический камбэк "Челси". Куда же без самой богатой лиги мира. В третьем туре Премьер-лиги хватало зрелищ даже без центрального поединка между "Ливерпулем" и "Арсеналом", который состоялся в понедельник вечером, в самый разгар написания данного материала, и публикация о котором выйдет у нас на сайте отдельно. Прежде всего, в глаза бросается разгром, который "Лестер" устроил "Манчестер Сити" в выездном матче на "Этихаде". В воротах подопечных Гвардиолы побывало сразу 5 мячей – впервые в тренерской карьере испанца его команда пропустила столько голов. Неудивительно, что в тот же вечер "Манчестер Сити" согласовал переход Рубена Диаша из "Бенфики", который должен укрепить не самую надежную оборону "горожан". В матче с "лисами" защита хозяев действительно наломал дров. Джейми Варди оформил второй в карьере хет–трик в ворота "Манчестер Сити", став главным действующим лицом игры. В этом побоище Гвардиола дал шанс молодому Лиаму Дилэпу – сыну того самого Рори Дилэпа, который прославился умением бросать ауты. Для 17-летнего нападающего этот матч стал дебютным в АПЛ – таким образом, в элитном дивизионе Англии официально оформлена еще одна футбольная династия.

"Брайтон" большую часть матча просидел на воротах "Манчестер Юнайтед", обстучав каркас ворот, но все же проиграл. Причем проиграл тогда, когда арбитр уже дал финальный свисток при счете 2: 2. Казалось, один балл в кармане, но тут вмешался VAR – игра рукой действительно была, но уступить таким образом действительно неприятно. Бруну Фернандеш реализовал пенальти, после чего рефери вдруг свистнул, известив о конце матча.

"Челси" в поединке с "Вест Бромвичем", по сути, привез в свои ворота 3 мяча – провальная игра обороны "синих" во главе с новичком Тьягу Силвой. Впрочем, атака все же смогла компенсировать неудачи вблизи собственных ворот. Во втором тайме голы Маунта, Хадсон–Одои и Абрахама (последний – уже в компенсированное время) позволили "Челси" избежать поражения, но к игре "пенсионеров" остаются большие вопросы.

Синхронные фиаско "Баварии" и "Боруссии" в Бундеслиге. Уже второй тур элитного дивизиона Германии подарил сенсации. "Боруссия" Дортмунд на выезде неожиданно уступила "Аугсбургу", который шокировал именитых гостей голом в каждом из таймов. Казалось, команда с земли Бавария сделала роскошный подарок главной команде региона, но немецкий "Голливуд" потерпел еще большего позора. Ханс–Дитер Флик после победного Суперкубка УЕФА обратился к определенной ротации в противостоянии с "Хоффенхаймом", но его подопечные пропустили дважды еще до перерыва. Гол Киммиха подарил мюнхенцам надежду хотя бы на ничью, однако дубль Крамарича в эндшпиле поединка поставил жирную точку во встрече. 1:4 – действующий победитель Лиги Чемпионов разгромлен "Хоффенхаймом", который возглавляет племянник легендарного Ули Хёнесса. "Бавария" потерпела первое поражение за 9 месяцев и не смогла воспользоваться осечкой главного конкурента. После двух туров Бундеслиги без потерь идут только две команды – ими стали как раз обидчики грандов, то есть "Аугсбург" и "Хоффенхайм".

Сверхрезультативные перестрелки в Италии, дебютная потеря "Ювентуса" с рекордом Роналду. В 9-ти поединках второго тура чемпионата Италии было забито сразу 38 мячей – больше 4-х за игру. Лишь в матче Верона – Удинезе команды решились лишь на один гол, а во всех других противостояниях зрители увидели не менее 2 взятий ворот. Именно такой Серии "А" мы ожидали. Андреа Пирло тем временем вполне мог потерпеть первое поражение в статусе главного тренера "Ювентуса". Дубль Жордана Верету мог подарить "Роме" 3 очка на "Стадио Олимпико", но у гостей был Криштиану Роналду. Именно португалец дважды поразил ворота Антонио Миранте и помог "старой синьоре" набрать хотя бы одно очко. Уже во втором туре Пирло теряет очки, а Паулу Фонсека стал первым тренером, который отобрал очки у знаменитого Маэстро. К слову, теперь в активе Криштиану 450 голов в топ-чемпионатах – еще один рекорд на страницах книги славной карьеры КР7.

Весело было и в Милане, где "Интер" перестрелял Фиорентину – 4: 3. Франк Рибери оформил два ассиста и продемонстрировал, что все еще не стареет, но подопечные Конте все же вырвали победу на последних минутах игры. А в Генуе местная "Сампдория", казалось, переигрывает дебютанта "Беневенто", но команда Филиппо Индзаги смогла на чудо–камбэк и оформила первую победу в сезоне! Ждем тренерскую дуэль двух братьев!