Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Воскресная программа первого тура РФПЛ сезона 2017/2018 открывалась непривычно рано по московскому времени. Все дело в том, что впервые в своей истории в высшую лигу выкарабкался клуб из Дальнего Востока "СКА-Хабаровск". "Армейцам" выпала честь в дебютной для себя игре на высоком уровне принимать одного из китов российского футбола питерский "Зенит". Подогревал интерес к матчу еще тот факт, что "сине-бело-голубые" входят в новую кампанию несколько обновленными. Матч с хабаровчанами стал первым официальным для известного специалиста Роберто Манчини, возглавившего команду после отставки Мирчи Луческу. Помимо главного тренера петербуржцы в это межсезонье серьезно усилились полевыми игроками, два из которых были брошены с первых же минут топтать газон стадиона "имени Ленина". Это Леандро Паредес, пришедший из итальянской "Ромы" и Александр Ерохин, сбежавший из тонущего "Ростова".

"СКА-Хабаровск" ответственно готовился к сезону, как с кадровой стороны, так и с инфраструктурной. Алексею Поддубскому удалось сохранить костяк команды и, что особенно важно, подготовить футбольное поле. Пока болельщики потихоньку забивали 15-тысячный стадион, команды в достаточно спокойном темпе начали поединок. "Зенитчикам" необходимо было адаптироваться, как к новому оппоненту, так и к временным условиям.

Подопечные Манчини больше владели преимуществом, но первый опасный момент возник у гостевых ворот. На шестой минуте Руслан Корян решился на дальний удар со штрафного и мяч непременно юркнул в "девятку", если бы его пальцами не задел Андрей Лунёв, переведя снаряд в перекладину. Ближе к середине первого тайма петербуржцы полностью обосновались на половине поля соперника, потихоньку вскрывая насыщенную оборону хабаровчан. "Армейцы" прогнозируемо сосредоточились на контратаках и даже несколько хороших выпадов удалось провести. Тем не менее, ни одним, ни другим в первой 45-ти минутке отличиться не получилось.

Вторую половину встречи команды начали поактивнее, а уже на 52-й минуте "Зенит" открыл счет. Питерцы использовали против "Хабаровска" их же оружие. Контратакующий выпад мощным результативным ударом в ближнюю "шестерку" завершил, вышедший на замену еще один новичок "сине-бело-голубых" Далер Кузяев. К чести хабаровчан, после пропущенного гола хозяева стали чаще появляться у ворот Лунёва, а ближе к экватору второго тайма выдающийся момент был у Хуана Лескано, который красивым ударом "рабоной" сотряс перекладину ворот гостей.

В концовке поединка питерцы удвоили преимущество в счете, таким образом, сняв все вопросы о победителе. Шатов прострелил с фланга, центральный защитник дальневосточников обязан был выносить мяч, но ошибся, а его оплошностью сполна воспользовался Кокорин.

Итак, дебют Роберто Манчини а российском чемпионате удался. "Зенит" увозит три очка из Хабаровска и уже готовится к домашнему матчу с "Рубином".

"СКА-Хабаровск" – "Зенит" – 0:2

Голы: Кузяев, 52 – 0:1, Кокорин, 81 – 0:2

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко (Савичев, 74), Никифоров, Казанков (Федотов, 85), Баляйкин, Дедечко, Лескано

"Зенит": Лунёв, Смольников, Нету, Иванович, Кришито, Шатов (Эрнани, 90+2), Паредес, Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба

Богдан Архипенко

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