Удачный дебют: Подольски оформил дубль в первом матче за "Виссел Кобе"

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Удачный дебют: Подольски оформил дубль в первом матче за "Виссел Кобе"

Немецкий форвард Лукас Подольски дебютировал в составе "Виссел Кобе".

В матче чемпионата Японии против "Омии Ардии" 32-летний футболист оформил дубль, отличившись на 49-й и 61-й минутах встречи.

Напомним, что "Виссел Кобе" купил Подольски у "Галатасарая" этим летом за 2,6 миллиона евро. 

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