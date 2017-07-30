Удачный дебют: Подольски оформил дубль в первом матче за "Виссел Кобе"
Немецкий форвард Лукас Подольски дебютировал в составе "Виссел Кобе".
В матче чемпионата Японии против "Омии Ардии" 32-летний футболист оформил дубль, отличившись на 49-й и 61-й минутах встречи.
Напомним, что "Виссел Кобе" купил Подольски у "Галатасарая" этим летом за 2,6 миллиона евро.
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|Команда
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|О
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|Касима Антлерс
|17
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|17
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|Санфречче Хиросима
|17
|29
|5
|Омия Ардия
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|6
|Гамба Осака
|17
|24
|7
|Кашива Рейсол
|17
|24
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|Джубило Ивата
|17
|23
|9
|Токио
|17
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|10
|Вегалта Сендай
|17
|23
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|Йокогама Ф. Маринос
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|22
|12
|Виссел Кобе
|17
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|Албирекс Ниигата
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|14
|Нагоя Грампус
|17
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|Саган Тосу
|17
|17
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|Шонан Беллмаре
|17
|16
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|Вентфорет Кофу
|17
|15
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