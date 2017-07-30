Удачный дебют: Подольски оформил дубль в первом матче за "Виссел Кобе"

Немецкий форвард Лукас Подольски дебютировал в составе "Виссел Кобе".

В матче чемпионата Японии против "Омии Ардии" 32-летний футболист оформил дубль, отличившись на 49-й и 61-й минутах встречи.

Напомним, что "Виссел Кобе" купил Подольски у "Галатасарая" этим летом за 2,6 миллиона евро.

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