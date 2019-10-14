Удальцов вернулся на пост начальника "Динамо"

Стало известно, кто назначен новым начальником московского "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Данный пост займет Александр Удальцов, он сменит Михаила Суршкова.

Удальцов уже работал на этой должности в "Динамо" с 2016 по 2019 год.

К своим обязанностям специалист приступит завтра, 15 октября.

20 октября в рамках 13-го тура РПЛ "Динамо" сыграет с "Краснодаром". Начало - в 19:00 (мск). В турнирной таблице бело-голубые занимают предпоследнее место.

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