Удаление колумбийца Санчеса стало вторым по скорости в истории Чемпионатов Мира

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Удаление колумбийца Санчеса стало вторым по скорости в истории Чемпионатов Мира

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес был удален на третьей минуте матча первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Японии (1:2).

Это удаление стало вторым по скорости в истории Чемпионатов Мира и Санчес опередил итальянца Джорджио Феррини, который получил красную карточку на восьмой минуте матча ЧМ-1962 против Чили (0:2).  

А рекорд принадлежит уругвайцу Хосе Батисте, который был удален на первой минуте матча ЧМ-1986 против Шотландии (0:0).

Не пропустите: Япония вышла вперед в матче с Колумбией, благодаря пенальти и удалению Карлоса Санчеса. | http://soccernews.ru

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