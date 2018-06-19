Удаление колумбийца Санчеса стало вторым по скорости в истории Чемпионатов Мира

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес был удален на третьей минуте матча первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Японии (1:2).

Это удаление стало вторым по скорости в истории Чемпионатов Мира и Санчес опередил итальянца Джорджио Феррини, который получил красную карточку на восьмой минуте матча ЧМ-1962 против Чили (0:2).

А рекорд принадлежит уругвайцу Хосе Батисте, который был удален на первой минуте матча ЧМ-1986 против Шотландии (0:0).

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