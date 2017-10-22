Удаление Неймара и спасение Кавани на последних минутах: ПСЖ теряет очки в Марселе

Завершался 10 тур Лиги 1 матчем на "Велодроме" между лидирующим в чемпионате ПСЖ идущим пятым "Марселем". В случае удачного исхода "южане" вернулись бы на третью строчку, парижанам же необходимо было отрываться от настырного "Монако", который подобрался к ним на расстоянии 3 очков. Футбольная Европа уже давно находится в предвкушении осечки ПСЖ, вот только Неймар и компания своей игрой не дают поводов для этого. Фаворит матча был очевиден, но отсутствие давления на "Марсель" могло быть им только на руку. Отличное пиротехничекое шоу устроили организаторы перед началом матча, и болельщики хозяев также не остались в стороне.

Уверенно начали матч парижане, постепенно накаляя обстановку у чужих ворот, и уже на 7-й минуте Курзава после паса Неймара опасно пробил по воротам из пределов штрафной – немного неточно. Но через 10 минут именно хозяева неожиданно открыли счет: Луис Густаво получил мяч метрах в 30-ти от ворот и решился на дальний удар, мяч полетел по какой-то сумасшедшей траектории и юркнул в правый нижний угол ворот Ареоля – 1:0. Уже в следующей ответной атаке ПСЖ мог сравнивать счет, но Кавани, после прострела с левого фланга, с нескольких метров не попал в створ.

Затем довольно долгое время у гостей не получалось создать опасность у чужих ворот – марсельцы активно прессинговали соперника, не давая развернуться атакующим футболистам парижан. Но и второй гол в матче был забит вопреки его текущему ходу: Рабьо развернулся в чужой штрафной и отпасовал на Неймара, а бразилец с левой в касание переправил мяч в дальний угол – 1:1. Оставшееся в первом тайме время команды провели, по большей части, в центре поля, без особого продвижения к чужим воротам и, соответственно, без опасных моментов.

Второй тайм начался с атак ПСЖ, которые, к слову, не несли особой опасности. Хозяева, сдержав стартовый натиск соперника, сами стали искать подходы к чужим воротам, но и у них дела в атакующей трети поля совсем не ладились. Совершенно не были похожи на себя парижане, не хватало им фирменной скорости в развитии своих наступательных действий, выделялся лишь Неймар – бразилец часто брал игру на себя, пытаясь найти обострение у чужих ворот.

Но игра впереди ни у одной из команд не ладилась, еще и болельщики сорвали на несколько минут матч, бросая в сторону Неймара различные предметы, когда тот собирался подавать угловой. За 10 минут до конца основного времени унылый ход встречи был взорван неожиданным голом "Марселя": Н`Жи на левом фланге потерял мяч в противостоянии с Рабьо, а затем тут же вернул себе сферу и отпасовал в центр штрафной парижан, где Товен сыграл на опережение и вывел свою команду вперед – 2:1.

На этом проблемы парижан не закончились, и вскоре Неймар за 2 минуты умудрился получить 2 желтые карточки и, естественно, бразилец был удален с поля. Тут же могли марсельцы убить интригу, но вышедший на замену Сарр не смог переиграть Ареоля. На последней добавленной минуте парижане получили право на перспективный штрафной, к мячу подошел Кавани, благо Неймара не было, и уругваец великолепным ударом отправил сферу под перекладину - чудесное спасение ПСЖ в самой концовке матча.

ПСЖ – "Марсель" – 2:2

Голы: Луис Густаво, 16 – 1:0, Неймар, 33 – 1:1, Товен, 79 – 2:1, Кавани, 92 - 2:2.

Удаление: Неймар, 87.

ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Курзава, Менье, Маркиньос, Верратти, Мотта (Дракслер, 69), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 77), Неймар, Кавани.

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Окампос, Товен (Сарр, 83), Пайе (Сансон, 76), Митроглу (Н`Жи, 66).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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