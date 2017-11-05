Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Вывеску центрального матча 16 тура российской Премьер-Лиги получило московское дерби, в рамках которого на "РЖД Арене" встретились "Локомотив" и "ЦСКА". По итогам первого круга "железнодорожники" лидировали в чемпионате, опережая на 3 очка питерский "Зенит". Однако после воскресных матчей все могло измениться, ведь в параллельной встрече подопечные Манчини играли с "Рубином", и при определенном раскладе они могли сместить "Локомотив" с первого места. ЦСКА пока расположился на 4 строчке, отпустив вперед "Краснодар", который свой субботний матч выиграл, и, естественно, армейцы хотели, как минимум, вернуть утраченные позиции.

ЦСКА начал матч с позиции силы, заставив хозяев отойти к своим воротам и исключительно обороняться. Забить быстрый гол у армейцев не получилось, а вскоре "железнодорожники" выровняли игру, хоть и владели мячом меньше своих соперников. Редкие атаки "Локомотива" все же выглядели поопаснее, и в одной из них Антон Миранчук получил мяч перед чужой штрафной, в борьбе с защитниками протолкнул его Фарфану, который ответным пасом вывел Антона один на один с Акинфеевым – 1:0 после удара в дальний угол.

Армейцы после пропущенного гола долга не могли наладить атакующую игру, в чем была заслуга, в первую очередь, хозяев поля. Однако хозяева все глубже опускались к своим воротам и вскоре поплатились за это: Щенников с левого фланга выполнил передачу к дуге штрафной на Витиньо, бразилец великолепно обработал мяч, попутно обыграв защитника, и пробил в правый от Коченкова угол ворот – 1:1.

Дело спокойно шло к перерыву, однако за три минуты до свистка ЦСКА неожиданно вышел вперед. В контратаке армейцев Витиньо накрутил защитников не левой стороне штрафной и выполнил подачу на дальнюю штангу, которая оказалась слишком сильной, но Дзагоев в великолепном прыжке все же достал мяч, скинув его в центр, где после отскока от головы защитника хозяев сфера прилетела к Натхо, а Бибрас спокойно отправил мяч в сетку – 1:2.

В начале второй половины ЦСКА второй матч подряд остался в меньшинстве – Хосонов получил вторую желтую за фол в центре поля на Михалике. Пошла игра на встречных курсах, и вскоре ситуация накалилась до предела, когда Вернблум в борьбе с Миранчуком локтем саданул тому по лицу – долго спорили футболисты обеих команд, доказывая свое видение ситуации арбитру Карасеву, даже всегда спокойный Гончаренко побежал выяснять отношения с Семиным, а в итоге желтую карточку получил Понтус за эпизод.

"Локомотив" никак не мог провести несколько акцентированных атак – то вынужденные остановки матча мешали, то ЦСКА своими ответными выпадами заставлял хозяев обороняться. Все ждали, когда же армейцы начнут играть на отбой, но этого не происходило, напротив, подопечные Гончаренко при первой же возможности бежали вперед по флангам, регулярно зарабатывая стандарты у чужих ворот.

Слишком увлеклись атакующими действиями армейцы, и за 15 минут до конца основного времени упустили они по центру выход Фарфана один на один, но в последний момент Джефферсона сбил Васин в своей штрафной – пенальти в ворота ЦСКА. К мячу подошел Фернандеш, сильно пробил Мануэл в левый от себя угол, но Игорь Акинфеев спас свою команду, вытащив этот мяч.

После незабитого пенальти "Локомотив" сильно прижал армейцев к чужим воротам, но гости героически отбивались, иногда прибегая к помощи Акинфеева. Однако ближе к концу встречи силы стали покидать "железнодорожников", и вновь ЦСКА подолгу гостил на чужой половине, а играющий в большинстве "Локомотив" играл на контратаках. В одной из них Коломейцев, получив мяч на правом фланге, отпасовал в центр на Миранчука, а Антон чуть правее, где одинокий Фернандеш исправился за нереализованный пенальти – 2:2.

На последней минуте основного времени Миланов мог добыть для ЦСКА победу, но его удар из-за пределов штрафной приняла на себя перекладина. Еще и атаку 4 в 2 получили армейцы в дополнительное время, но Алексей Миранчук неудачно сыграл в ее завершении. Вполне справедливая ничья в московском дерби.

"Локомотив" – ЦСКА – 2:2

Голы: Миранчук Антон, 14 – 1:0, Витиньо, 28 – 1:1, Натхо, 43 – 1:2, Фернандеш, 86 – 2:2.

Удаление: Хосонов, 49.

Незабитый пенальти: Фернандеш, 77.

"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Михалик (Коломейцев, 70), Миранчук Антон, Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Миранчук Алексей, Фарфан.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Щенников, Набабкин, Дзагоев (Миланов, 81), Хосонов, Вернблум, Натхо, Фернандес, Витиньо (Жамалетдинов, 82).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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