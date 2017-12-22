Удаление, пенальти, автогол: "Атлетик" берёт верх над "Бетисом"

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Удаление, пенальти, автогол: "Атлетик" берёт верх над "Бетисом"

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Атлетик" в гостях обыграл "Бетис" со счётом 2:0. Стоит отметить, что андалусийцы две трети матча играли в меньшинстве.

"Бетис" – "Атлетик" - 0:2

Голы: Рауль Гарсия, 36 (пенальти) - 0:1, Феддаль, 85 (автогол) - 0:2.
 

"Бетис": Адан, Манди, Амат, Дурмиси, Феддаль, Санчес, Камараса (Будебуз, 71), Тельо (Грасия, 84), Фабиан Руис, Барраган (Матиас Науэль, 84), Леон.

"Атлетик": Яго Эррерин, Лапорт, Нуньес, Саборит, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беньят, 84), Микель Рико, Сусаета (Кордоба, 90), Итурраспе, Иньяки Уильямс (Адурис, 71), Иньиго Лекуэ.

Удаление: Амат (34).

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