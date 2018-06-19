Удаление Санчеса стало вторым в списке самых быстрых в истории ЧМ

Теги колумбияяпониякарлос санчес

Удаление Санчеса стало вторым в списке самых быстрых в истории ЧМУдаление полузащитника сборной Колумбии Карлоса Санчеса в игре с японцами стало вторым в списке самых быстрых в истории Чемпионатов Мира.

Так, быстрее 32-летнего хавбека в играх мундиаля красную карточку зарабатывал только уругваец Хосе Альберто Батиста, завершивший в 1986-м году игру против Шотландии уже на 54-й секунде. Санчес же был удостоен наказания от арбитра на 2-й минуте 56-й секунде поединка против Японии.

Напомним, Кагава сумел реализовать пенальти, назначенный за фол Санчеса. | soccernews.ru

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