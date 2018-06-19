Удаление Санчеса установило рекорд ЧМ, который уже никто не сможет превзойти

Удаление полузащитника сборной Колумбии Карлоса Санчеса в игре против национальной команды Японии установило рекорд Чемпионатов Мира, который уже никто не сможет превзойти.

Так, впервые в истории мундиалей красная карточка была показана арбитром игроку за первый же фол в игре. Доселе подобное ни разу не встречалось в поединках ЧМ.

Напомним, удаление Санчеса стало вторым в списке самых быстрых в истории ЧМ. | soccernews.ru