Ударная концовка матча принесла "Манчестер Юнайтед" крупную победу над "Суонси"
Второй тур английской Премьер-лиги открывали "Суонси" и "Манчестер Юнайтед". От встречи с командой Жозе Моуринью в прошлом сезоне у "лебедей" остались не лучшие воспоминания. В ноябре 2016-го манкунианцы выиграли на "Либерти" со счетом 3:1. И в этот раз в небольшой валлийский город "красные дьяволы" приехали в качестве фаворита.
Хозяева решили удивить "Юнайтед", создав уже на 3-й минуте опаснейший момент для взятия ворот. Айю удалось пройти к воротам соперника левым флангом и, ворвавшись в штрафную, форвард "лебедей" попытался забросить мяч в дальнюю девятку – сфера угодила в перекладину.
Гости ответили не менее опасно минут через пять. Мата подал точно на одиннадцатиметровую отметку, а там выше всех выпрыгнул Джонс, который головой кивнул мяч в сторону ворот. Фабьянськи сферу не доставал, но мяч угодил в перекладину и выскочил в поле.
Обменявшись голевыми моментами, команды взяли паузу в игре, переключившись на борьбу в центре поля. Мячом преимущественно владели манкунианцы, но создать что-либо опасное у ворот соперника у них не получалось. Разбудил всех Барьли на 35-й минуте, отлично пробив головой после подачи со стандарта. И хотя мяч совсем немного полетел мимо рамки, эпизод заставил активизироваться и команду Жозе Моуринью. Уже через пару минут Рэшфорд выскочил один на один с Фабьяньски, но пытаясь перебросить мяч, не смог поднять круглого как следует.
И все же остаться на втором тайм "нулям" было не суждено. На 45-й минуте гости разыграли результативный угловой. Блинд подал, Погба пробил метров с 10-ти, но мяч, попав в перекладину, опустился на линию ворот. И тут как тут оказался Байи, который и добил мяч в ворота – 0:1.
Забив важный гол в концовке первого тайма, манкунианцы в значительной мере успокоились. Создавать новые голевые моменты после перерыва они не спешили, ровно как и сопернику не позволяли слишком многого. Все, что удалось сделать "Суонси" по ходу второго тайма, так это провести две похожие атаки, в результате которых Айю простреливал в штрафную, а Абрахам пытался замкнуть передачу партнера. Но фокус не удался.
Команда Жозе Моуринью выглядела уж очень расслабленной, и, долгое время, опасный штрафной в исполнении Погба оставался единственным голевым шансом. Но все изменилось с 80-й минуты. Атаку начал Погба, отпасовал на Мхитаряна по центру в районе линии штрафной, а тот вырезал зрячий пас на Лукаку. Бельгиец оказался на ударной позиции, прошив Фабьяньски мощным ударом – 0:2.
Подумалось, игра сделана, но манкунианцы не собирались останавливаться. Вернее, "лебеди" просто бросили играть. Как результат, в их ворота влетело еще два мяча. Сначала Мхитарян вывел Погба на свидание с голкипером и тот подсекая мяч сумел переиграть Фабьяньски – 0:2. А на 84-й минуте гости поставили точку. Выбежав втроем к чужим воротам против двух соперников, Погба отпасовал на Марсьяля, тот вошел в чужую штрафную, сместился вправо и примерно с точки пенальти пробил в дальний нижний угол, вновь Фабьянски не мог помочь своей команде – 0:3.
Вот так за пять минут "Манчестер Юнайтед" снял все вопросы о победителе матча, снова выиграв со счетом 4:0.
"Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4
Голы: Байи, 45 – 0:1. Лукаку, 80 – 0:2. Погба, 82 – 0:3. Марсьяль, 84 – 0:4.
"Суонси": Фабьяньски, Ольссон, Бартли (Нарсинг, 67), Моусон, Фернандес, Нотон, Фер, Роке (Раутледж, 67), Кэрролл, Абрахам (Макбарни, 82), Айю.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Блинд, Байи, Джонс, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Эррера, 85), Мата (Фелайни, 75), Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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