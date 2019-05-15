"Удинезе" близок к покупке защитника ЦСКА

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"Удинезе" близок к покупке защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Родриго Бекао может продолжить карьеру в Серии А, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, бразилец близок к уходу из армейского клуба, поскольку стороны не сумели договориться об условиях личного контракта.

Напомним, что права на 23-летнего футболиста по-прежнему принадлежат "Байя", а москвичи должны были выкупить его трансфер летом за 1 миллион евро.

Камнем преткновения в переговорах между ЦСКА и Бекао стали требования игрока по зарплате. Этим хочет воспользоваться "Удинезе", который готов удовлетворить финансовые запросы центрбека.

В текущем сезоне Бекао сыграл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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