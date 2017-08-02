"Удинезе" договорился о трансфере Байича

Форвард "Коньяспора" Рияд Байич продолжит карьеру в "Удинезе", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

"Орлы" и "зебры" договорились о трансфере 23-летнего боснийца. По данным СМИ, сумма сделки составит 5,5 миллионов евро.

Байич выступал за "Коньяспор" с 2015 года, сыграл 91 матч и забил 29 голов.

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